الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

الدوحة تستضيف اليوم جولة حاسمة من المحادثات لإنقاذ هدنة غزة

حماس،فيتو
حماس،فيتو

تنعقد اليوم الإثنين في الدوحة جولة جديدة من المحادثات الساعية لإنقاذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، برعاية مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

جولة جديدة من المحادثات الساعية لإنقاذ وقف إطلاق النار 

وبحسب مصادر صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المطالب الإسرائيلية تتلخص في إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون أسابيع، ونزع سلاح حماس، وإزاحتها من حكم قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن حماس أبلغت الجانب الأمريكي أنها تريد وقفًا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، وخلال هذه الفترة ستضمن الولايات المتحدة ودول أخرى أن الحركة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل.

إلا أن مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا صرح للصحيفة العبرية أن "إسرائيل مستعدة للتفاوض مع حماس فقط حول إطار عمل ويتكوف"، الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار لشهرين، وفي اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في مقابل إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، سيتم إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء والأموات.

وتعبر هذه المحادثات المباشرة الاستثنائية التي يقودها آدم بوهلر، إلى حد كبير، عن افتقار إدارة الرئيس دونالد ترامب  إلى الثقة في بنيامين نتنياهو وقدرة الدول الوسيطة، قطر ومصر، على قيادة المحادثات إلى التفاهم، وفق "هآرتس".

واعترف مسؤولون إسرائيليون، بحسب هآرتس، بأن المحادثات المباشرة التي أجراها بوهلر مع حماس جرت "خلف ظهر إسرائيل"، دون قدرتها على التأثير عليها. 

وأعرب أحد المسؤولين عن قلقه من أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق من خلال هذه القناة بين حماس والولايات المتحدة، فقد تجد إسرائيل صعوبة في معارضته.

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الرئيس الأمريكى إطلاق سراح جميع الرهائن إطلاق النار بين إسرائيل قطاع غزة

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