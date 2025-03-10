البورصة: فتح سوق الصفقات الخاصة لشركة الدولية للتأجير التمويلي

أعلنت إدارة البورصة أنه تقرر أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء اعتبارا من بداية جلسة تداول 11 / 2025/3 وحتى نهاية جلسة تداول 17 / 3 /2025.

جاء ذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) المصدرة بتاريخ 9/ 3 /2025 والذى تقرر فيه الموافقة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 5% من أسهم الشركة عدد مليون سهم بسعر 41 جم للسهم من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR)، وبناءً على الإخطار المقدم من الشركة المصدرة الى البورصة والمنشور على الشاشات بتاريخ 10/ 2025/3، وبناءً على الطلب الوارد من شركة السمسرة المنفذة نيابة عن الشركة المصدرة.

وعلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة. كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.



وعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول حيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر.



وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.



تعاملات بداية اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 10 مارس 2025.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% عند مستوى 31147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 39873 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.14% عند مستوى 13713 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% عند مستوى 8658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 12013 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% عند مستوى 3323 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% عند مستوى 13613 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% عند مستوى 3296 نقطة.

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