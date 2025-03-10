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حوادث

جروح وكسور وغيبوبة، تفاصيل التقرير الطبي لفتاة صدمتها سيارة بالمطرية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

كشف التقرير الطبي لفتاة أصيبت بجروح وكسور بعد ما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة المطرية ، انها تعاني من غيبوبة ولا توجد معها أوراق تدل على هويتها. 


وكشفت التحقيقات ان متعلقات الفتاة سرقت عقب اصطدام السيارة بها ووقوعها مصابة.

تلقى قسم شرطة المطرية بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها فتاة 25 سنة مقيمة بدائرة القسم) مـصابة بجروح وكسور متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فتاة الطريق صدمتها سيارة مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة المطرية ديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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