الإثنين 10 مارس 2025
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محافظات

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في قنا

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الإثنين، بعد سقوطها من قطار في قرية الرحمانية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بمصرع سيدة سقطت من قطار في قرية الرحمانية بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع أميمة فهيم السيد أحمد، 48 عاما، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

 

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