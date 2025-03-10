الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 11 مليون جنيه
ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 11 مليون جنيه.

تحرير 1012 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال السوق الأموال العامة المضاربة بأسعار العملات

مواد متعلقة

تحرير 1012 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 47 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 55 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

تحرير 9 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

لوحة عربيتك باسمك، مصدر أمني يكشف إجراءات وخطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة.. وكيفية اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك؟

تهريب مواد مخدرة وهجرة غير شرعية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 72 قضية متنوعة خلال يوم

القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم، العثور على جثة عامل دليفرى بمرسى مطروح، مقتل شاب فى مشاجرة مع صديقه بالبحيرة، استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة، إحالة 4 مسئولين بالسيرك القومي للمحاكمة

الأكثر قراءة

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

9 نصائح من الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

كولر يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة الجبهة اليسرى أمام الزمالك

منوعات

المزيد

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية