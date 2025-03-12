الأربعاء 12 مارس 2025
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انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

التضخم فى مصر
التضخم فى مصر

 

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رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

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