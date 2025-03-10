كيف فجرت ثورة 1919 الطاقة الإبداعية للمصريين.. منيرة المهدية تقود حركة وطنية على مسرحها.. سيد درويش والريحاني يدخلان على الخط.. وأفلام سينمائية وثقت الأحداث

في شهر مارس، انطلقت ثورة 1919 ، وصاحب الثورة انطلاق طاقات الفنون في جميع المجالات سواء في الطرب أو المسرح أو الفن التشكيلي وقوفا خلف الثورة في ظل عدم وجود وسائل إعلام تساهم في المقاومة ضد المحتل الإنجليزي، وتفاعل الإنتاج الفني والأدبي مع ثورة 19 19 لتنتج أعمالا فنية، كان لها الفضل في تحريك المشاعر الوطنية لدى أبناء الأمة وإشعال حماسهم لدعم الزعيم سعد زغلول.

وكانت ثورة 1919 سببا في أن يصبح للمسرح دور كبير، حيث تزعمت المطربة منيرة المهدية حركة وطنية عن طريق مسرحها الغنائي مستغلة حب الناس واستسلام الإنجليز امام شعبيتها، فقدمت أغان وطنية تحث الناس على الدعوة إلى الاستقلال منها: إن كنت في الجيش، مصر الجميلة، مصر الجديدة.

شال الحمام حط الحمام

أيضا ساهم كل من سيد درويش ونجيب الريحاني في دعم الثورة بأعمالهم المسرحية والغنائية بطابعها الوطني الخالص الذي لجأ إلى أسلوب الرمز والغمز في التناول، فلجأ سيد درويش إلى يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح، وغنت منيرة المهدية " شال الحمام حط الحمام..من مصر السعيدة لما السودان..زغلول وقلبي مال له انده لها لما احتاج اليه ".

أشعار بديع خيري وبيرم التونسى

وظهرت في فترة ثورة 1919 الأناشيد القومية والأزجال الشعبية والقصائد الحماسية لإذكاء الروح الوطنية عند العامة من الناس، فظهرت أشعار بديع خيري وبيرم التونسي، فكتب بديع يقول: (إن كنت صحيح بدك تخدم..مصر أم الدنيا تتقدم..لاتقول نصراني ولا مسلم ولا خلافه يا شيخ اتعلم)، وكتب بيرم التونسى وتعاون مع سيد درويش في تقديم أغانيه حين قال: (أنا المصري كريم العنصرين..بنيت المجد بين الأهرامين/ جدودي أنشأوا العلم العجيب..ومجرى النيل في الوادي الخصيب) وجاء يونس القاضي الذي وضع نشيد بلادي بلادي.

مونولوجات حسن فايق ساهمت فى اشعال ثورة 1919

اتجه نضال أهل الفن إلى استعمال أشكال عديدة من الفنون لدعم الثورة ومقاومة الاحتلال، فازدهر فن المونولوج الذي تحول من غناء فكاهي وترفيهي إلى وسيلة احتجاج فظهرت المونولوجات الثورية التي ألقاها الفنان الكوميدي صاحب الضحكة الشهيرة حسن فايق فخرج بملابس التمثيل في إحدى مسرحياته إلى الشوارع يغني في المظاهرات وتفاعل مع الناس حتى حملوه على الأكتاف وهو يلقي المونولوجات، كما صاحب هدى شعراوي أثناء خروجها في أول مظاهرة نسائية وهو يلقي المونولوجات يلهب حماس النساء، كما قدم مسرحية "محمد وحنا " يدعم بها الوحدة الوطنية.

وفي السينما ودعما لثورة 1919 ظهرت العديد من الأفلام السينمائية التي جسدت تفاصيل أحداث الثورة وأحداث المجتمع في ذلك الوقت، فجاء فيلم مصطفى كامل الذي يسجل نضال الزعيم مصطفى كامل منذ كان طالبا ليحث الطلاب على النضال والمشاركة، وجاء بعده ثلاثية الأديب نجيب محفوظ ــ بين القصرين، قصر الشوق، السكرية ــ التي تحدثت عن الثورة صراحة وتكرر من خلالها اسم سعد زغلول.

أفيش فيلم مصطفى كامل



في مجال الفن التشكيلي ظهر لأول مرة تزيين شوارع العاصمة بلوحات وتماثيل رسامين ونحاتين مبدعين التي تحولت إلى تحف فنية وكانت بداية خروج الجيل الاول من رواد الفن التشكيلي الذين نجحوا في ترك بصماتهم الخالدة، ومنهم الفنان محمود مختار رائد فن النحت، وناجي رائد فن التصوير المصري الحديث الذين قدما أعمالا فنية من وحي الثورة مثل تمثال نهضة مصر الذي قدمه محمود مختار عام 1917 الذي قام سعد زغلول بنفسه بدعوة الشعب للمساهمة في دعم مختار حتى خرج التمثال إلى النور بما يحمله من معان رمزية.

ظهرت اللوحات الشعبية في الشوارع

كما قدم الفنان ناجي لوحة "موكب ايزيس" التي تعكس الهوية المصرية، وقدم محمود سعيد أفضل تصوير لوجوه المصريين الكادحين منها بائع العرقسوس والدراويش وبنت البلد، وكان أول منتدخل لوحاته بيوت الأثرياء لتزينها، كما ظهر ما يسمى باللوحات الشعبية التي رسمت بأيد فنانين شعبيين وطبعت على ورق كرتون تحمل جانب سياسى وتعليقها على أبواب البيوت منها ما ينم عن الوحدة الوطنية بمزج الهلال مع الصليب مصحوبة بكلمات تعبر عن بغض الشعب للاحتلال.

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