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حوادث

قرار من النيابة في واقعة العثور على سيدة متوفاة داخل شقتها بالمعادي

جثة، فيتو
جثة، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حفظ التحقيقات في واقعة العثور على سيدة متوفاة داخل حمام شقتها، بمنطقة زهراء المعادي، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

كشفت التحقيقات أن المتوفاة تناولت مادة مطهرة، أودت بحياتها، قبل عودة زوجها للمنزل واكتشاف جثتها داخل الحمام، بسبب مرورها بأزمة نفسيه حادة.

تبين من مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في العقد الرابع، ترتدي كامل ملابسها، لا يوجد آثار ضرب أو طعن بجسدها، وأمرت النيابة بإجراء الصفة التشريحية لبيان عدم وجود شبهه جنائية، والتصريح بدفن المتوفاة.

 

استمعت النيابة الي أقوال زوج المتوفاة، حيث أكد أن  زوجته تعانى من أزمة نفسية حادة بسبب تركها عملها، ولم يتهم أحدا بقتلها، أو وجود شبهة جنائية في الحادث.

ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة المعادي من مدير شركة سياحة يفيد بالعثور على جثة زوجته داخل حمام الشقة بمنطقة زهراء المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة سيدة داخل الحمام وبجوارها زجاجة مطهر، وعدم وجود أي آثار عنف على الأبواب والنوافذ، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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