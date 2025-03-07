الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير (صور)

حريق كابينة كهرباء،
حريق كابينة كهرباء، فيتو

 انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل كابينة كهرباء بميدان التحرير بوسط القاهرة، نتيجة سقوط الأمطار، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

 

حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير
 وألقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل كابينة كهرباء بميدان التحرير نتيجة سقوط الأمطار، دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير<br> 
حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير 
حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير<br> 
حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير
 

وبالفحص تبين نشوب حريق بكابينة كهرباء؛ بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار، وتم إخماد الحريق.

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