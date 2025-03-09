الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

تحقيقات طوفان الأقصى تضع الشاباك في مواجهة نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بشأن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، تسبب في إثارة جدل واسع في إسرائيل، رافقه تبادل للاتهامات بين الحكومة من جهة، وبين المعارضة والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.

 

اندلاع حرب كلامية بين مسئولين إسرائيليين

 وكشفت التحقيقات عن اندلاع حرب كلامية واتهامات متبادلة بعد نشر تسريبات في الصحف الإسرائيلية بشأن وجود تحذيرات من رئيس الشاباك رونين بار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن جهاز الشاباك قاد رؤية لتصفية قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار وطرح مقترحا لذلك في 6 مناسبات على الأقل، ولكن نتنياهو لم يصدق على ذلك.

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إسرائيل الشاباك نتنياهو

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