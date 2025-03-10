القمة 130 تتصدر مواجهات الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري غدا

الدوري المصري، تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى لمرحلتي التتويج والهبوط في الدوري المصري الممتاز، في نظام استثنائي للبطولة موسم 2024-2025.

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

وتتصدر مواجهة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي في القمة 130، لقاءات الجولة الأولى بمرحلة التتويج، حيث تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، إلى ستاد القاهرة، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية.



ويلتقي حرس الحدود ضيفه بتروجت في المرحلة ذاتها.

بينما تشهد مجموعة الهبوط مواجهتين غدا، بين الجونة وضيفه الاتحاد، بجانب مودرن سبورت وضيفه سموحة.

وتقام بعد غد الأربعاء، 4 مواجهات، على رأسها صدام بيراميدز والمصري، بجانب لقاء فاركو والبنك الأهلي بمجموعة التتويج، ومباراة الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بجانب لقاء زد ضد مضيفه غزل المحلة بمجموعة الهبوط.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - إستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - إستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

مواعيد الجولة الأولي لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساءً - إستاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - إستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - إستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - إستاد جهاز الرياضة

إنبي - باي

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