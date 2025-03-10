الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

عبد العاطي: المؤسسات الإعلامية تلعب دورًا هامًّا في توعية المجتمع بالتحديات الخارجية

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم زيارة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو التقى خلالها مع كل من خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. 

الدفاع عن المصالح الوطنية 

وأكد وزير الخارجية على الدور الهام والمؤثر الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية الوطنية في توعية المجتمع المصري بالتحديات الخارجية غير المسبوقة التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، مثمنا الدور البارز الذي ظلت تلعبه على مدار سنوات في الدفاع عن المصالح الوطنية.  

تنمية الحس الوطنى وترسيخ مبادئ الولاء 

وأشاد وزير الخارجية بما تشهده المؤسسات الإعلامية الوطنية من تقدم لافت، وإسهامها فى تنمية الحس الوطنى وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء الوطنى وتشكيل الثقافة السياسية لدى المواطن فى ظل تطورات إقليمية متلاحقة بالغة الأهمية.

الدور المحورى الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة 

كما تطرق الوزير عبد العاطى إلى مسألة التدريب وبناء القدرات في مجال الدبلوماسية والإعلام، مؤكدا على الدور المحورى الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة فى العمل الدبلوماسى وأهمية توظيف تلك الآليات المختلفة في دعم ونشر الرسائل الوطنية الداعمة لمصالح الوطن، مستعرضا برامج التعاون والتدريب المشتركة بين وزارة الخارجية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، فضلا عن الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها مع إعلاميين من الدول المختلفة.

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مبنى الإذاعة والتلفزيون خالد عبد العزيز بدر عبد العاطي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أحمد المسلماني

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