الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عكاوي يلتقي رؤساء أقسام مستشفيات قنا الجامعية

مستشفيات قنا الجامعية
مستشفيات قنا الجامعية

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، برؤساء أقسام مستشفيات قنا الجامعية بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية ومديرى المستشفيات.

تطوير المستشفيات الجامعية في قنا
 

أشاد رئيس الجامعة بمشروعات التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الاهتمام الحالي لا يركز فقط على المنشآت وتأهليها ولكن جاري العمل على الارتقاء بالتدريب والبحث العلمي وإعداد الكوارد الطبية في مختلف التخصصات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي تطوير المستشفيات الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادي قنا قنا الجامعي محافظة قنا مستشفيات قنا مستشفيات قنا الجامعية

مواد متعلقة

محافظ قنا يشارك في إفطار جماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ويكرّم المتميزين

ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية خلال حملة في قنا

محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية جراجوس

ضبط 16,615 عبوة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمحافظة قنا
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

سعر السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

منوعات

المزيد

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية