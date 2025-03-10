عكاوي يلتقي رؤساء أقسام مستشفيات قنا الجامعية

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، برؤساء أقسام مستشفيات قنا الجامعية بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية ومديرى المستشفيات.

تطوير المستشفيات الجامعية في قنا



أشاد رئيس الجامعة بمشروعات التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الاهتمام الحالي لا يركز فقط على المنشآت وتأهليها ولكن جاري العمل على الارتقاء بالتدريب والبحث العلمي وإعداد الكوارد الطبية في مختلف التخصصات.

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