محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلي بعد أعمال الإحلال والتجديد

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه حجازة قبلي المرشحة، بمركز قوص، بطاقة 90 لتر/ثانية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مبادرة "حياة كريمة"، والمقدم أحمد عمارة، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص.

المشروعات القومية التابعة لشركة مياه الشرب في قنا

من جانبه، أوضح محافظ قنا، أن محطة مياه الشرب بحجازة قبلي تُعد من المشروعات القومية التابعة لشركة مياه الشرب، وتخدم نحو 30 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وأضاف "عبد الحليم"، أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ مشروعات توسعية وتطوير المحطات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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