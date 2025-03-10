حملة بقنا تستهدف محال بيع الألعاب النارية

أجرى قاسم عبد الراضى نائب رئيس مركز قفط، جنوب محافظة قنا، حملة تفتيشية استهدفت المحال التجارية لمنع تداول الالعاب النارية وتم مصادرة ٢١ علبة صواريخ معدة للبيع، وذلك للحد من مخاطرها على المواطنين سواء مباشرة أو غير مباشرة.

كما تم رفع الاشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين عدم وضع أي إشغالات بالشوارع العامة والإبلاغ عن أي محال تقوم ببيع الالعاب النارية حرصا على تحقيق السلم الاجتماعي للشارع القفطى.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وتعليمات الدكتور علاء شاكر رئيس مركز قفط.

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