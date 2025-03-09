ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية خلال حملة في قنا

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، بحملات على مستوى الإدارات التموينية بحملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحيه وباعة الألعاب النارية والصواريخ،

وقد أسفرت الحملات عن تحرير المحاضر الآتية:

إدارة تموين أبوتشت

ضبط برميل زنة ١٠٠ كيلو كربون يستخدم فى سمكرة السيارات لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط ٢٤ باكو شاي ربع كيلو لعدم الاحتفاظ بالفواتير، تحرير ٢ محضر مخابز بلدية مغلقه، وتحرير٢ محضر مخابز بلدية متوقفه وعدم وجود سجل زيارت، تحرير ٢ محضر للتصرف فى ٢ شيكارة دقيق مخابز.

إدارة تموين فرشوط

ضبط ١٦٠٠ قطعة ألعاب نارية.

إدارة تموين نقادة

قامت الإدارة بحملة استهدف باعة الألعاب النارية وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر جنح نقاده وتم ضبط ٣٠٠ قطعة العاب نارية متنوعة الشكل والحجم مجهولة المصدر.

إدارة تموين نجع حمادي

تحرير ٢محضر لحيازة ألعاب ناريه وتم ضبط ٣٥ علبة ألعاب نارية بأعداد وأشكال مختلفة مجهولة المصدر.

إدارة تموين دشنا

ضبط ٢٠ كيس بسبوسة لعدم الاحتفاظ بالفواتير،وضبط ٥ كيلو زبيب لعدم الاحتفاظ بالفواتير،وضبط قاروصة سجائر بها ١٠ عشرة علب سجائر بوكس، تم تحرير ٢٠ محضر عدم إعلان عن الأسعار على مستوى جميع الإدارات التموينية.

وقال حسن القط إن الحملات مستمرة بصفة مستمرة وبشكل دوري خلال الشهر الكريم لضبط الأسواق.

تتوالى جهود مديرية التموين بقنا للقضاء على المخالفين والمحتكرين وضبط الأسواق بصفة مستمرة وتوفير السلع الاستراتيجية خلال الشهر الكريم، جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور وزير التموين وبتوجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية.

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