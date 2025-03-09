الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية خلال حملة في قنا

فيتو
فيتو

 شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، بحملات على مستوى الإدارات التموينية بحملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحيه وباعة الألعاب النارية والصواريخ، 
وقد أسفرت الحملات عن تحرير المحاضر الآتية:

إدارة تموين أبوتشت 
ضبط برميل زنة ١٠٠ كيلو كربون يستخدم فى سمكرة السيارات لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط ٢٤ باكو شاي ربع كيلو لعدم الاحتفاظ بالفواتير، تحرير ٢ محضر مخابز بلدية مغلقه، وتحرير٢ محضر مخابز بلدية متوقفه وعدم وجود سجل زيارت، تحرير ٢ محضر للتصرف فى ٢ شيكارة دقيق مخابز.

إدارة تموين فرشوط 
ضبط ١٦٠٠ قطعة ألعاب نارية.

إدارة تموين نقادة
قامت الإدارة بحملة استهدف باعة الألعاب النارية وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر جنح نقاده وتم ضبط ٣٠٠ قطعة العاب نارية متنوعة الشكل والحجم مجهولة المصدر.

إدارة تموين نجع حمادي
تحرير ٢محضر لحيازة ألعاب ناريه وتم ضبط ٣٥ علبة ألعاب نارية بأعداد وأشكال مختلفة مجهولة المصدر.

إدارة تموين دشنا        
ضبط ٢٠ كيس بسبوسة لعدم الاحتفاظ بالفواتير،وضبط ٥ كيلو زبيب لعدم الاحتفاظ بالفواتير،وضبط قاروصة سجائر بها ١٠ عشرة علب سجائر بوكس، تم تحرير  ٢٠  محضر عدم إعلان عن الأسعار على مستوى جميع الإدارات التموينية.

وقال حسن القط إن الحملات مستمرة بصفة مستمرة وبشكل دوري خلال الشهر الكريم لضبط الأسواق.

تتوالى جهود مديرية التموين بقنا للقضاء على المخالفين والمحتكرين وضبط الأسواق بصفة مستمرة وتوفير السلع الاستراتيجية خلال الشهر الكريم، جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور وزير التموين وبتوجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت تموين نجع حمادي فرشوط قنا محافظة قنا محافظ قنا مديرية التموين بقنا نجع حمادي

مواد متعلقة

محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية جراجوس

محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلي بعد أعمال الإحلال والتجديد

محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية العليقات في قوص

محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة
ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

بركة دعاء الأم، شاب يفوز بـ100 ألف جنيه بعد هذا التصرف (فيديو)

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

أسئلة الصائمين، في ذكرى العاشر من رمضان، وزير الأوقاف السابق يوضح أهم عوامل النصر؟

عمرو خالد: هذه أحسن طريقة للتعامل مع ابتلاءات الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية