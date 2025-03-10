رمضان ينقل رسالة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدوري المصري، حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الأحمر من أجل تحفيزهم قبل مباراة القمة أمام الزمالك غدا.

ونقل رمضان رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن أهمية الفوز في مباراة الغد من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة الحفاظ على اللقب، مؤكدا ثقة الجميع داخل الأهلي في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لحصد نقاط المباراة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي استعدادا لمواجهة الزمالك غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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