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محافظات

محلي نجع حمادي يناقش مع الوحدات القروية ملف التصالح بمخالفات البناء

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

عقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة نجع حمادي في قنا اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز وفنين التنظيم ومسئولى المتغيرات والتقنين واملاك الدولة  والتصالحات والإدارة الهندسية لبحث أهم المستجدات ومجريات الأحداث في أهم الملفات والتي على رأسها التصالحات في مخلفات البناء طبقا للقانون الجديد وأيضا التقنين وأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالإضافة إلى ملف النظافة والتجميل بالمدينة والقرى.

كما وجه ابو سداح تصريحا شديد اللهجة إلى رؤساء القرى والإدارة المعنية بسرعة الانتهاء من هذه الملفات في أقرب وقت.

وأكد رئيس المركز أن الدولة تفتح ذراعيها للمواطنين المخالفين الذين قاموا بالبناء المخالف لتقنين أوضاعهم عن طريق التصالح في مثل هذه المخالفات، فلابد من المواطن النيل من الفرصة التى لن تتكرر بشان التصالحات.

قطاع النظافة والتجميل بقنا

أما من ناحية قطاع النظافة والتجميل فقد شدد على رؤساء القرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بزمام قراهم والاهتمام بمعدات النظافة وعمل الصيانه اللازمة لها حتى نتمكن من الوصول للهدف المرجو منه وكذا المتابعة المستمرة للاسواق وضبط الأسعار عن طريق تكثيف حملات ضبظ الأسعار بالتعاون مع إدارة تموين نجع حمادي.

ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا،وجاء ذلك بحضور نائبي رئيس المركز وسكرتير عام الوحدة المحلية ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير العلاقات العامة والإعلام ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا قطاع النظافة قطاع النظافة والتجميل نجع حمادي

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