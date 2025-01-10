تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024

استعرض الأميك تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري، إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة ومنها مبيعات السيارات الملاكي من الفئة C المدمجة والتي تشمل سيارات سيدان وسيارات هاتشباك.

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات فئات السيارات السيدان من طرازات تويوتا كورولا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، نرصدها في التقرير التالي



إجمالي مبيعات سيارات C في مصر





1- سيارات تويوتا كورولا بمبيعات 4.500 سيارة تقريبًا وحصة 23%.

2- سيارات BYD F3 بمبيعات 4.300 سيارة تقريبًاوحصة 22%.

3- سيارات هيونداي النترا AD بمبيعات 3.900 سيارة وحصة 20%.

4- سيارات شيري أريزو 5 بمبيعات 2.500 سيارة وحصة 13%.

5- سيارات نيسان سنترا 2.087 سيارة وحصة 10.5%.

6- سيارات فيات تيبو 660 سيارة وحصة 3%.

7- سيارات سيتروين C4X بمبيعات 471 سيارة وحصة 2.5%.

8- سيارات رينو ميجان 385 سيارة وحصة أقل من 2%.

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