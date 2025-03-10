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ثقافة وفنون

مصطفى كامل في الاستديو لتسجيل أغاني جديدة

مصطفي كامل، فيتو
مصطفي كامل، فيتو

يستعد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية لطرح عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغاني مصطفى كامل الجديدة 

ويتواجد مصطفى كامل بالوقت الحالي في الاستديو من أجل تسجيل عدد من الأغاني والتي يتعاون فيها مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري.

ومن ناحية أخرى كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها:"بعد الاطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت إنهاء التصريح السنوي الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة".

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.

وأعلنت النقابة العامة عن عزمها اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أى مطرب لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في النقابة، وسوف يستمر النقيب العام ومجلس إدارته في التصدي لكل ماهو غير سليم. 

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