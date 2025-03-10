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مصرع فتاة أسفل عجلات قطار شبين الكوم بالمنوفية

مصرع فتاة أسفل عجلات
مصرع فتاة أسفل عجلات قطار شبين الكوم، فيتو

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى الجامعى وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

كان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع روان. م. ع، 17 سنة، ومقيمة بشبين الكوم، أسفل عجلات القطار وذلك أثناء عبورها للجانب الآخر.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قطار شبين الكوم شبين الكوم المنوفية محافظة المنوفية

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