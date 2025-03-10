الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عامل يقتل والده أثناء تنظيفه سلاحا ناريا بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى مزارع مصرعه على يد نجله أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته بمركز البلينا بسوهاج وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

عامل ينهي حياة والدها حال عبثه بسلاح نارى بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوصول لمستشفى البلينا  محمد ح م ا - 70 مزارع إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري بالرأس وتوفـي عقب وصوله.
 

أفادت زوجته بخيتة ع ا ع- سن 50 ربة منزل أنه أثناء تواجد زوجها المذكور بالمنزل وبرفقته نجلهما أحمد 23 عاما عامل وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة زوجها التي أودت بحياته، ونفت الشبهة الجنائية.
 

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بسلاح ناري اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج مركز شرطة البلينا مدير أمن سوهاج مأمور مركز شرطة البلينا طلق نارى طريق الخطا مستشفى البلينا المركزي

مواد متعلقة

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

بسبب بطارية، اشتعال النيران بسيارة نقل على الطريق الصحراوي في سوهاج

أخبار الحوادث اليوم: حقيقة اختطاف فتاة سوهاج.. حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له.. تسمم 4 حالات من أسرة واحدة بالغربية ووفاة طفل

وكيل صحة سوهاج يتابع توزيع هدايا الدعم الغذائي للعاملين بالقطاع الصحي
ads

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعليق مؤثر من أصالة على أحداث الساحل السوري: نهر دم والحل عند الله

منوعات

المزيد

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية