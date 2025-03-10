عامل يقتل والده أثناء تنظيفه سلاحا ناريا بسوهاج

لقى مزارع مصرعه على يد نجله أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته بمركز البلينا بسوهاج وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

عامل ينهي حياة والدها حال عبثه بسلاح نارى بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوصول لمستشفى البلينا محمد ح م ا - 70 مزارع إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري بالرأس وتوفـي عقب وصوله.



أفادت زوجته بخيتة ع ا ع- سن 50 ربة منزل أنه أثناء تواجد زوجها المذكور بالمنزل وبرفقته نجلهما أحمد 23 عاما عامل وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة زوجها التي أودت بحياته، ونفت الشبهة الجنائية.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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