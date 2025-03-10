مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد الحلقة 10 من أثينا

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض الحلقة 10 من مسلسل أثينا اليوم الإثنين عبر قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء.

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أثينا، بحث نادين عن خيوط جديدة لبرنامج أثينا، وتلتقي بإحدى الطالبات المسئولين عن البرنامج.

بينما تتهم إيمان السعداوي "سوسن بدر" عميدة الجامعة مروان بأنه من قام بتسريب وسرقة الامتحانات، وتتفق مع والد مروان على أن يدفع اموال كثيرة كى لا يتم وقف نجله عن دخول الجامعة، بينما تظهر فيديوهات جديدة لمحمود الذي أنهي حياته في أول حلقة من العمل، وهو يؤكد لمي أن هناك تضحيات كثيرة.

وتحكي نادين لصديقها يوسف أنها تريد العودة لتغطية الحرب على الجبهة مرة أخرى، وأن لديها خوفا شديدا علي شقيقتها بعد أن فاقت من الغيبوبة.

وتتواصل نادين مع سليمان "يوسف عثمان" صديق مي لتعرف منه أي شىء جديد عن برنامج أثينا وكل ما حدث خلال الفترة الماضية، ويخبرها أنه أنهى علاقته بالجامعة وكل من هناك منذ 4 سنوات.

ويبدأ مروان في مواجهة والده الدكتور صلاح يزن، والذي قرر أن ينتقم من والدته ويدخلها مصحة نفسية ليكون هو الواصي عليها، ويحصل علي جميع أموالها.

وتظهر الحلقة السبب الحقيقي وراء انتحار محمود صديق مي، بعد مشادة بينه وبين سوسن بدر مديرة الجامعة بعد رفضها لمشروع التخرج الخاص به، وهذا الذي جعل مي تلحق به وتقرر إنهاء حياتها.

أحداث الحلقة الثامنة

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل أثينا ظهور نادين "ريهام حجاج" داخل قاعة المحاضرات، وهي تكشف للطلاب كل تفاصيل برنامج أثينا، وتبدأ في سؤال الطلاب هل قام برنامج أثينا بمراسلة أحد، بينما في المقابل يقوم أحمد مجدي صديق نادين في الظهور ببث مباشر للجمهور يتحدث فيه عن برنامج أثينا.

ويبدأ أثينا في مراسلة صديقة آدم الذي انتحر خلال الحلقات الماضية، ويجعلها سبب أساسي في انتحاره لأنها من قامت بتسريب فيديو له وهو يقوم بسرقة الامتحانات.

وتقوم نادين بزيارة منزل آدم وتطلب من والدته ام تاخذ الاب توب والهاتف المحمول الخاصين به كي تبحث خلالهم وتعرف ماذا كان يرسل له أثينا وجعله يقبل علي الانتحار.

ويقوم برنامج أثينا باختراق جميع أجهزة يوسف "أحمد مجدي" صديق نادين، بعد قيامه ببث مباشر يشرح فيه كل ما يفكر فيه برنامج أثينا، ويظهر خلال الحلقة الفنان يوسف عثمان كضيف شرف وهو أحد الطلاب الذين يريدون أن يتم تطبيق أثينا.

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