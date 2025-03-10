كيد الضراير، نيكول سابا وياسمين عبد العزيز يشوقان الجمهور في "وتقابل حبيب"

حقق مسلسل «وتقابل حبيب» خلال الحلقات السابقة نجاحا كبيرا وتصدر المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد مشاهد نيكول سابا مع ياسمين عبد العزيز والشد والجذب المتواصل.

وفي إطار من المداعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت نيكول سابا منشورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "المرأة القوية تحب بكل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها" بعد طرح أغنية «الحب عيبنا» لرامي صبري ضمن أحداث العمل.

وردت ياسمين عبد العزيز على منشور نيكول وكتبت، "حقي هاخده بكرة" لتعود نيكول من جديد وترد عليها وكتبت، "كيد الضراير.. كان مالنا ماكنا حبايب في تمن دستة أشرار".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمة نيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وبسنت شوقي ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

ودارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف الذي يحاول إقناع ليل بالدخول إلى المنزل والتحدث والتفاهم معه.

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ويؤكد يوسف أنه مستعد لترك المنزل لها وللبنات، معتبرًا أن هذا من أبسط حقوقها، كما يمنحها مهلة للتفكير في الأمر، لكن ليل تتخذ قرارها النهائي بالطلاق، وتخبر والدتها بذلك.

بعد ذلك، تتحدث جدها مع والد يوسف، ليتم الطلاق رسميًا، وعقب الطلاق، تشعر رقية العسكري بسعادة غامرة بعد سماعها الخبر، أما ليل، فبعد لحظات من الطلاق، وبينما كانت إلى جوار شقيقتها ووالدتها وجدها، تخبرها شقيقتها فرح بأن يوسف لديه ابن من رقية، وأنهما متزوجان منذ سنوات، مما يتسبب في انهيار ليل تمامًا.

وتمر الأيام، وتبقى ليل في المنزل مع بناتها، ثم تلتقي بفارس في أحد الأيام، فيخبرها أن ابنه ليس في حالة جيدة، تعرض ليل مساعدتها فيما يتعلق بأمر آدم، وتقترح عليه أن يقضي ابنه وقتًا مع بناتها، وهو ما يتم بالفعل، مما يؤدي إلى تحسن حالته النفسية تدريجيًا.

على الجانب الآخر، يقضي يوسف وقتًا طويلًا مع رقية، بعكس السابق، حيث بدأ يتقرب منها ويقضي معها وقتًا ممتعًا، وفي الوقت ذاته يقضي بعض الوقت في العمل.

بعد مرور فترة، يأتي فارس ليشكر ليل، ويؤكد لها أن حالة ابنه النفسية تحسنت كثيرًا، ويشعر بالامتنان لدورها في ذلك.

في هذه الأثناء، يتقدم حازم لخطبة إنجي، حيث يتم الاحتفال بالخطوبة بمشاركة العائلتين، أما ابن فارس، فبينما كان في حفل تابع للمدرسة، أعلنت إحدى المعلمات بأن الأمهات يجب أن يتحضرن لمرافقة الأبناء على المسرح، مما جعل فارس يشعر بالحزن العميق على ابنه، الذي فقد والدته بطريقة مأساوية، لكن المفاجأة الكبرى كانت ظهور ليل، حيث تجلس إلى جواره وتبتسم.=

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