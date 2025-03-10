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حوادث

اليوم، نظر دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة الشيخ زايد

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تستكمل محكمة الشيخ زايد اليوم الإثنين، جلسات الدعوى المقامة من الطبيبة التي تعدي عليها أهل زوجها في محاولة لطردها من المنزل وتتهمهم بالامتناع عن تسليمها الميراث بالشيخ زايد.

 

حبس المتهمين بالتعدي على الطبيبة إنجي الغمراوي

 

وفي ذات السياق، قضت المحكمة المختصة بحبس المتهمين بالتعدي على الطبيبة إنجي الغمراوي ضحية اعتداء أهل زوجها بالشيخ زايد، غيابيًا سنة ونصف مع الشغل والنفاذ لكل منهما، بتهمة سرقة 6 كاميرات مراقبة وإتلاف وصلات الكهرباء الخاصة بمسكنها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2021، عندما تزوجت الطبيبة من زوجها ورزقا بمولود، لكنه توفي بعد 4 أشهر من ولادته، ما جعلها تستمر في الإقامة بمنزل زوجها الراحل مع أسرته.

 

وأوضحت الطبيبة أن أسرة زوجها بدأت بعد فترة تحاول طردها من المنزل، واعتدوا عليها بالضرب والسب، كما استعانوا بعدد من البلطجية لإجبارها على المغادرة، قائلين لها: زوجك مات، أنتِ قاعدة تعملي إيه في البيت؟.

وقدمت الطبيبة بلاغًا إلى الجهات الأمنية ضد أهل زوجها، متهمة إياهم بالتعدي عليها وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، في محاولة لإجبارها على ترك منزلها بعد وفاة زوجها.

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الشيخ زايد محكمة الشيخ زايد الجيزة
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