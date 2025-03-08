خبر غير سار لأصحاب المخابز البلدية غير الملتزمة بسداد ديونها

طالبت الهيئة العامة للسلع التموينية بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة.

وذلك في إطار ضبط العمل بمنظومة الخبز المدعم والحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة.

وٱكدت الهيئة على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في شهر اغسطس 2024، بالاضافة إلى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.

وفي سياق متصل انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم ارسالها لكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.

وأهابت الهيئة العامة للسلع التموينية بأصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.

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