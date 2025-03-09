أوقفوا نزيف الدم السوري!

هل يمكن أن تكون فيديوهات القتل في الساحل السوري مفبركة؟! وإذا كانت كذلك فهل كل وسائل إعلام الدنيا أيضا تتعامل وتناقش وتبحث وترد وتفند وتؤيد الفبركة؟! وإذا كان العالم كله في حالة هلوسة فهل مؤسسات المراقبة الحقوقية كالمرصد السوري لحقوق الإنسان يناقش ويرصد ورصد فعلا وحدد عدد الضحايا في حالة هذيان أو مزاح مثلا؟!

وإذا كان كل هؤلاء أصابهم مس من الجنون أو شربوا مشروبات أصفرا أفقدتهم الوعي.. فهل كل البيانات الرسمية للدول التي تحذر أو تندد أو تدين أو تدعو لوقف الأعمال أيضا يخيل إليها؟!



بالطبع هناك جرائم علي الأرض تحدث في البلد الشقيق.. وضد أبرياء لا ذنب لهم لا فيما جري ولا فيما يجري.. وعندما يزحف عدد القتلي إلي ال 1000 نكون أمام مأساة بكل المعايير.. تحتاج إلي تدخل عاجل.. يبدأ من الرأي العام العربي الذي عليه إدانة ما يجري وأن يصل صوته إلي كل مكان.. حكامه.. مسئوليه.. للمجرمين في سوريا.. إلي كل من يعنيه الأمر ومن ينبغي أن يعنيهم..

فالأمور تنزلق إلي ما هو أسوأ.. وما هو أسوأ توقعناه منذ اليوم الأول.. لكننا توقعنا أيضا انفجار الأوضاع بين المجموعات الإرهابية الموجودة وبينهم وبين الأكراد لخوض معركة نيابة عن تركيا.. لكن أن تذهب بالكامل إلي مدنيين أبرياء فهو العار بعينه.. الذي سيولد كراهية وثأرات لن تنتهي بسهولة إذا إنتهت أصلا.. وهو ما لا نتمناه لسوريا الحبيبة!

اوقفوا نزيف الدم..

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