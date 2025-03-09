الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم بطعن شاب دافع عن خطيبته ببولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بطعن شاب دافع عن خطيبته من المعاكسة في بولاق الدكرور، وأصيب بطعنة في الفخذ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

 

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت التحريات أن المصاب كان يدافع عن خطيبته بعد تعرضها للمعاكسة من قبل المتهم، وأثناء معاتبته له، تطورت الأمور إلى مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإخراج مطواة وطعن الشاب قبل أن يفر هاربًا.

 

طعن شاب دافع عن خطيبته من المعاكسة


تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة القسم، ووجود مصاب.


على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة عامل بجروح قطعية إثر تعدي بسلاح أبيض.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

 

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