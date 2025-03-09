الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

إحالة 64 من العاملين بالصحة والطب البيطري للتحقيق، وتحرير 31 محضر سلع غذائية

حملة بالمطرية، فيتو
حملة بالمطرية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية، إلى جانب التفتيش على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة، ووجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالة جميع المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الحملات، تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضراوات بالمواصفات الصحية السليمة، والمتابعة المستمرة للمنتجات الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمى، حرصًا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.

حملات المرور على المنشآت الحكومية والتفتيش على محلات

وبناء على ذلك تم تكليف  الحسيني البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، بمتابعة تنفيذ حملات المرور على المنشآت الحكومية والتفتيش على محلات بيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، الذي أوضح أنه، بالتنسيق مع المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية

غياب 52 من الأطباء بالمستشفى والوحدة الصحية

 تم شن حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الحكومية بمركز المطرية، وعلى المحلات ومنافذ بيع السلع، حيث تم المرور على مستشفى المطرية المركزي، والوحدة الصحية بالمطرية والإدارة الصحية، وأسفر المرور عن غياب 52 من أطباء بالمستشفى والوحدة الصحية، كما تم المرور على الإدارة والوحدة البيطرية بالمطرية وأسفر المرور عن عدم تواجد 12 طبيبا بيطريا.

 

المرور على 8 مخابز بمدينة المطرية 

وفي السياق نفسه قامت اللجنة بالمرور على 8 مخابز بمدينة المطرية وقرية العصافرة، وأسفر عن تحرير 20 محضر شملت، نقص وزن وعدم المطابقة للمواصفات ونقص اشتراطات وشهادات صحية، كما تم المرور على 2 هايبر ماركت بمركز المطرية، وأسفر عن تحرير 11 محضر  عدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادة صحية وسوء حالة النظافة واشغال، ووجود أطعمة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 150كيلو مواد غذائية متنوعة مابين كفتة وبسطرمة وأجبان ومياه غازية، كما تبين وجود أجبان معبأة بدون تواريخ إنتاج أو صلاحية، ووجود لانشون بوزن 42 كيلو منتهية الصلاحية تم التحفظ عليه وعمل محضر جنحة لعرضه على النيابة.

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