محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب وبناتهما نجوم الإعلانات في رمضان 2025

يبدو أن إعلانات رمضان 2025، اعتمدت على ظهور أبناء النجوم، وذلك لجذب الأنظار، كما فعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، في السطور التالية، أبرز الأعلانات، التى جذبت أنظار الجمهور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك"

“شيرين عبد الوهاب”

وكانت استهلت الفنانة شيرين عبدالوهاب شهر رمضان المبارك بإطلالة لافتة، حيث ظهرت برفقة ابنتها «هنا» في إحدى الحملات الإعلانية، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر، كما شهد مشاركة عدد من نجوم الفن، من بينهم ماجد الكدواني وابنه يوسف وابنته ساندرا، إلى جانب أحمد غزي، وياسمينا العبد، وجنا الأشقر، وعبد الرحمن محمد، بالإضافة إلى حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير ووالدته.

وشاركت شيرين عبدالوهاب بأغنية «أكتر وأكتر»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

“محمد صلاح وبناته”

وأثارت صورة تجمع الفنان النجم الصري محمد صلاح والفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح، الصورة على منصة "إكس" دون أي تعليق، لكن سيلا من التعليقات والتفاعل انهال من متابعيه.



كما شاركت نانسي عجرم صورتها مع محمد مع متابعيها وأرفقتها بتعليق "وأصلا ده مفيش في ايدينا غير دلوقت نعيشه تعالى نعيش".

وأخذ صلاح ونانسي هذه الصورة خلال مشاركتهما في إعلان لإحدى شركات الاتصالات يعرض في شهر رمضان.

“سعاد حسني”

من ناحية آخري، أثار إعلان جديد للنجم محمد حماقي في رمضان 2025 ضجة كبيرة، حيث ظهر وهو يتجول عبر الزمن، ليقابل رموزًا فنية من العصور الماضية، في مقدمتهم سعاد حسني والموسيقار محمد عبدالوهاب، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تدور فكرة الإعلان حول انتقال حماقي إلى الماضي، حيث يتفاعل مع شخصيات زمنية مختلفة، بينما تظهر سعاد حسني وهي تتجول في عصرنا الحالي، في مشاهد تم تنفيذها بدقة مذهلة تعيد إحياء الأساطير الفنية وكأنهم أحياء بيننا.

واعتمد الإعلان على تقنية الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصرية الحديثة لإعادة تصميم ملامح سعاد حسني ومحمد عبد الوهاب بشكل واقعي، ما جعل الإعلان حديث الجمهور، الذين عبروا عن انبهارهم بالفكرة الفريدة التي تجمع بين الزمن القديم والعصر الحديث في إطار إبداعي.

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