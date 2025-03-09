محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية جراجوس

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مركز طب الأسرة بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مبادرة "حياة كريمة"، والمقدم أحمد عمارة، ممثل الهيئة الهندسية، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا.

منظومة الرعاية الصحية في قنا

من جانبه، أوضح محافظ قنا أن مركز طب الأسرة بجراجوس يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث يعمل على مدار اليوم ويضم عيادة لطب الأسرة، بالإضافة إلى تقديم التطعيمات الروتينية، وخدمات مكافحة داء الكلب، وصيدلية، ومنفذ ألبان أطفال، ووسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب طبيب زائر متخصص في تنظيم الأسرة، كما يوفر المركز خدمات معملية، ومتابعة الحوامل، ورعاية الأطفال، مما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

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