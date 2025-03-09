مواعيد التعامل على صندوق استثمار البنك الأهلي في رمضان

كشف البنك الاهلي أنه سيتم تعديل مواعيد التعامل على صندوق استثمار البنك الرابع النقدي وصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت الواعد (إصدار / استرداد) خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح البنك الأهلي أن المواعيد ستصبح الساعة الحادية عشر صباحًا بدلًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وذلك من خلال جميع فروع البنك وأيضا من خلال خدمة الأهلي نت /الأهلي موبايل على أن تعود مواعيد التعامل إلى الساعة الثانية عشر ظهرًا بعد انتهاء الشهر المعظم.

حدد البنك الأهلي حجم الاستثمار من صناديق التأمين الخاصة بالأسهم في صناديق الاستثمار للعملاء.

وقال البنك إنه يمكن للعملاء أن يستثمروا من صناديق التأمين الخاصة في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري (الأسهم) بحد أدنى 5% وبحد أقصى 20% من جملة أموال صندوق التأمين الخاص وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 الصادر بتاريخ 19 يناير 2025.

وكشف البنك الأهلي المصري عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار للبنك الأهلي المصري.



وشملت قائمة الصناديق التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه ما يلي:

صندوق 01 أسهم متوازن ذو عائد سنوي إقفال 25/5/2023 نحو 63.4 جنيه



صندوق 02 أسهم ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 97.78 جنيه



صندوق 03 أسهم ذو عائد ربع سنوي تراكمي إقفال 25/5/2023 197.32 جنيه



صندوق 04 نقدي يومي تراكمي ذو عائد شهرى إقفال 28/5/2023 291.04217 جنيه



صندوق 05 أسهم ذو عائد وجوائز ربع سنوي إقفال 25/5/2023 16.97 جنيه

صندوق 06 (بشائر) أسهم إسلامي ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 122.5 جنيه



صندوق 07 صندوق الصناديق المصرية قابض ذو عائد نصف سنوي إقفال 28/5/2023 164.86 جنيه



صندوق 09 (الواعد) للاستثمار في أدوات الدين ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 2103.468 جنيه



صندوق 10 مصر للتأمين النقدي إقفال 28/5/2023 25.42946 جنيه



صندوق 11 (عطاء) الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة إقفال 28/5/2023 12.26032 جنيه



صندوق 12 (الأهلي حياة) أسهم متوازن مع التأمين على الحياة إقفال 25/5/2023 138.86 جنيه

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