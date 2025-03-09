الفتوحات في زمن معاوية، كيف غيرت خريطة العالم الإسلامي ؟

بينما يتابع الجمهور العربي مسلسل معاوية الذي يروي سيرة بن أبي سفيان، يُطرح السؤال الأهم، كيف تحولت الدولة الإسلامية في عهده إلى قوة بحرية وبرية ضاربة، حيث لم يكن حكمه مجرد فترة انتقالية بين الخلافة الراشدة والدولة الأموية، بل كان مرحلة فارقة توسعت فيها حدود المسلمين، وتكرست فيها أدوات الحكم والإدارة.

الفتوحات البحرية في عهد معاوية، الحلم الذي أصبح واقعًا

لم يكن معاوية مجرد حاكم إداري، بل كان صاحب رؤية استراتيجية، أدرك أن البحر الأبيض المتوسط هو بوابة النفوذ الحقيقي. فأسس أول أسطول بحري إسلامي لمواجهة البيزنطيين، وحقق انتصارًا تاريخيًا في معركة ذات الصواري عام 654م، وهي المعركة التي وضعت المسلمين لأول مرة على خارطة القوى البحرية العظمى.

فتوحات المشرق والمغرب، الإسلام يتمدد شرقًا وغربًا

لم يتوقف طموح معاوية عند البحر، بل امتد نحو الشرق حيث أرسل الجيوش إلى خراسان وبلاد ما وراء النهر، لتصل الفتوحات إلى حدود الهند، وفي الغرب توغلت الجيوش الإسلامية في شمال إفريقيا، حيث تم تأمين تونس بالكامل استعدادًا لاستكمال الفتح حتى الأندلس في العصور اللاحقة.

من أبرز محطات فتوحات معاوية كانت محاولته فتح القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية، حيث قاد ابنه يزيد حملة كبرى لحصار المدينة عام 669م، لكن أسوارها الحصينة والنيران الإغريقية التي استخدمها البيزنطيون حالت دون سقوطها، ورغم ذلك اعتُبرت هذه الحملة تمهيدًا للمحاولات اللاحقة التي انتهت بفتحها على يد العثمانيين بعد قرون.

إرث الفتوحات في عهد معاوية

لا يمكن اختزال حكم معاوية في الجانب السياسي فحسب، ففتوحاته رسّخت وجود الدولة الإسلامية كإمبراطورية مترامية الأطراف، ووضعت الأسس لحكم استمر لقرون ورغم الجدل التاريخي حول شخصيته، يبقى معاوية أحد أبرز من توسعت في عهدهم حدود الإسلام، سواء عبر البحر أو البر.

واليوم مع عرض المسلسل الذي يجسد حياته، تعود هذه الفتوحات إلى الواجهة لتكشف المزيد عن الإنجازات والمعارك التي غيرت موازين القوى في ذلك العصر.

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