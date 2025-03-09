الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية العليقات في قوص

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مركز طب الأسرة بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع الاستراتيجية العامة للدولة لرفع كفاءة القطاع الصحي، وبما يتوافق مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة "حياة كريمة"، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة والسكان، والمقدم أحمد عمارة، ممثل الهيئة الهندسية.

 

خدمات طبية متكاملة بقنا

 وخلال الافتتاح، أوضح محافظ قنا أن مركز طب الأسرة بقرية العليقات يقدم خدمات طبية متكاملة تشمل الرعاية الصحية الأولية، ووسائل تنظيم الأسرة، وصيدلية، وخدمات معملية، وعيادات لمتابعة الحوامل والأطفال، إلى جانب تقديم التطعيمات الوقائية والروتينية، فضلًا عن وجود منفذ للألبان المدعمة للأطفال.

وفي ختام جولته بالمركز، أعرب محافظ قنا عن تقديره للطاقم الطبي والإداري بإدارة قوص الصحية، مشيدًا بجهودهم المبذولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ومؤكدًا دعم المحافظة المستمر لقطاع الصحة، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات أبناء قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا رؤية مصر 2030 قرية العليقات قنا قوص محافظ قنا مركز قوص

مواد متعلقة

محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

انقطاع المياه عن أبوتشت في قنا غدا

ضبط 16,615 عبوة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمحافظة قنا

اصابة سيدة بشظايا طلق ناري في قنا
ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يستعرض قصص اليهود في نقض العهود مع الرسول (فيديو)

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ كارم الحريري من سورة الأعراف (فيديو)

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

المزيد
الجريدة الرسمية