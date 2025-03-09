محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية العليقات في قوص

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مركز طب الأسرة بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع الاستراتيجية العامة للدولة لرفع كفاءة القطاع الصحي، وبما يتوافق مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة "حياة كريمة"، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة والسكان، والمقدم أحمد عمارة، ممثل الهيئة الهندسية.

خدمات طبية متكاملة بقنا

وخلال الافتتاح، أوضح محافظ قنا أن مركز طب الأسرة بقرية العليقات يقدم خدمات طبية متكاملة تشمل الرعاية الصحية الأولية، ووسائل تنظيم الأسرة، وصيدلية، وخدمات معملية، وعيادات لمتابعة الحوامل والأطفال، إلى جانب تقديم التطعيمات الوقائية والروتينية، فضلًا عن وجود منفذ للألبان المدعمة للأطفال.

وفي ختام جولته بالمركز، أعرب محافظ قنا عن تقديره للطاقم الطبي والإداري بإدارة قوص الصحية، مشيدًا بجهودهم المبذولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ومؤكدًا دعم المحافظة المستمر لقطاع الصحة، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات أبناء قنا.

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