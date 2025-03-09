الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإسترليني يختتم تعاملات اليوم الإثنين على استقرار بالبنك المركزى

الإسترلينى - فيتو
الإسترلينى - فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025 في البنك المركزي المصري، وفقا لآخر التحديثات.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

65.36 جنيه للشراء.

65.50 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

65.13 جنيه للشراء.

65.60 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

65.13 جنيه للشراء.

65.60 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

65.13 جنيه للشراء.

65.60 جنيه للبيع.

 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني ؟

 الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

 

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

 

الجنيه الإسترليني

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية بنك الإسكندرية سعر الجنيه الاسترلينى الاسترليني في بنك الإسكندرية الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية الإسترليني في بنك مصر الإسترليني في البنك الأهلي المصري الإسترليني في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

تراجع أسعار الذهب بمنتصف حركة التعاملات فى الصاغة (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 مارس 2025 في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه، تعرف على حركة العملة الخضراء مساء اليوم السبت

مؤشر الدولار في أسبوع.. تراجع كبير في العملة الخضراء.. تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.. وأسعار الفائدة والرسوم الجمركية «أبرز الأسباب»

البورصة المصرية في أسبوع.. تربح 4 مليارات جنيه في آخر جلسة.. المؤشر الرئيسي يصعد عند 30947 نقطة.. وتوقعات بحصد مكاسب جديدة في مارس الجاري

أسعار الذهب اليوم السبت فى الإمارات (تحديث لحظى)

سعر جرام الفضة اليوم السبت، وهذا العيار يسجل 41.8 جنيه
ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

بركة دعاء الأم، شاب يفوز بـ100 ألف جنيه بعد هذا التصرف (فيديو)

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

أسئلة الصائمين، في ذكرى العاشر من رمضان، وزير الأوقاف السابق يوضح أهم عوامل النصر؟

عمرو خالد: هذه أحسن طريقة للتعامل مع ابتلاءات الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية