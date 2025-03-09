الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقطاع المياه عن أبوتشت في قنا غدا

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا

 نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن انقطاع المياه عن بعض القرى بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا وهي قرى ( بخانس - جزيرة الدوم - الرزقة) غدا الاثنين من الثامنة مساءًا وحتى الرابعة فجرا.

 

تنفيذ أعمال ربط خطوط المياه الجديدة

 ويأتى ذلك بناءًا على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال تنفيذ اعمال ربط خطوط المياه الجديدة بالخطوط القائمة.
 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة للانقطاع. 
 

 

وأعلنت الشركة عن أرقام للاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ او الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز ابوتشت مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

ضبط 16,615 عبوة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمحافظة قنا

مقتل مسجل خطر إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في قنا

اصابة سيدة بشظايا طلق ناري في قنا

تعليم قنا يعلن اسم الرائد العام المثالي

ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

منوعات

المزيد

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وجوب طاعة الله والرسول (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية