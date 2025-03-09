انقطاع المياه عن أبوتشت في قنا غدا

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن انقطاع المياه عن بعض القرى بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا وهي قرى ( بخانس - جزيرة الدوم - الرزقة) غدا الاثنين من الثامنة مساءًا وحتى الرابعة فجرا.

تنفيذ أعمال ربط خطوط المياه الجديدة

ويأتى ذلك بناءًا على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال تنفيذ اعمال ربط خطوط المياه الجديدة بالخطوط القائمة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة للانقطاع.



وأعلنت الشركة عن أرقام للاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ او الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦

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