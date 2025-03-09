الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

نص أمر إحالة 6 متهمين بقتل شاب على الطريق الدائري لسرقته

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت نيابة أكتوبر 6 متهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل شاب على الطريق الدائري بالجيزة، لسرقة مال عقيقة نجلته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين هم: "محمد.ي"، كهربائي، و"يوسف.م"، عامل مقهى، و"عبد النبي.م" سائق و"مهاب.م"، عامل توصيل طلبات، و"محمد.ع" سائق، "محمد.ن" فني تكييفات، في 21  سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، قتلوا المجنى عليه الأول "عبد الرحمن مختار" وشهرته "الصعيدى"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أنه ولسابق علمهم بحيازته مبلغ مالى انعقدت نواياهم الإجرامية وعقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم.

وتابعت النيابة، أن المتهمين وضعوا خطتهم بإحكام مقررين الفتك بمن تسول له نفسه مقاومتهم، واستوقفوا المجني عليه بسيارته، وما أن تحققت خطواتهم بالتربص له بالطريق محل مروره واضعين دراجاتهم النارية حائطا يقطع طريقه لإجباره علي الوقوف، حتى دلف المتهم الأول"محمد" إليه مشهرا بوجهه سلاح أبيض "سكين"، وما أن قاومه حتى سدد له عدة ضربات إستقرت بأنحاء متفرقة بجسده، فما كان للأخير إلا أخذ حقيبته والتي تحتوى على المبلغ المالي خاصته واللوذ بالفرار من موقع الجريمة.

وأفادت التحقيقات بأن باقي المتهمين طاردوا المجني عليه حتى تمكنوا منه، وتكالبوا عليه بالتعدى بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الخامس بضربه"مطواة"، استقرت بصدره أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، وسرق المتهمين مبلغ مالي "تسعون ألف جنيهًا"، بعد أن أتموا جريمة القتل.

وأفادت التحريات بأنه حال تواجد المجني عليه رفقة نجل عمه ـ أحمد ـ بأحد المحالات لإرسال مبلغ مالي تصادف وجود المتهمين الأول والأخير، والذان ما أن أبصرا مبلغا ماليا بحوزتهما، حتى توجها إلى باقى المتهمين واتفقوا على إجبارهما على إيقافهما على الطريق، بأن وضعوا دراجتين ناريتين في طريقهما.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تمكنوا من إيقاف السيارة خاصة المتوفى حتى توجهوا جميعهم إليه وأشهر الأول سلاحًا أبيض "سكين" وما أن حاولا مقاومته حتى تعدى عليهما بالضرب بأن سدد لهما عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة، وتسببت في وفاته.

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نيابة أكتوبر أكتوبر 6 الجيزة اكتوبر

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