الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة

حبس متهمين
حبس متهمين

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث العامة حول أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص"  للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وتم ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوب صدورها للأكاديمية – مطبوعات دعائية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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