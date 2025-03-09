الأحد 09 مارس 2025
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سياسة

الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "حارس الأهلي"

أحمد شوبير
أحمد شوبير

تلقت لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، تظلمًا من قناة النادي الأهلي، بشأن قرار المجلس بأداء القناة مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «حارس الأهلي» لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة.

وتضم لجنة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، في عضويتها كلًا من الدكتورحمدي أبو العينين، أستاذ الإعلام، والكاتب الصحفي محمد أمين، وا.د.هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام، والدكتورة لمياء محمود خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، والمستشارة ريم هندي.

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