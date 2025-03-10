الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نيكول سابا لـ فيتو: شخصية "رقية" متعبة، ومسلسل "وتقابل حبيب" خطوة مهمة

نيكول سابا
نيكول سابا

مسلسلات رمضان 2025، أعربت الفنانة نيكول سابا عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية “رقية” التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقالت نيكول سابا في تصريحات خاصة لـ فيتو إن الشخصية التي تقدمها مرهقة بشكل كبير في تقديمها، مشيرة إلى أنها تعتبر مسلسل “وتقابل حبيب” من أهم الخطوات في مشوارها الفنى.

مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

ودارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل الحبيب حول ليل التي لم تستطع تخطي الخيانة ولا تزال تصر على الطلاق.

في هذه الأثناء، قررت حماتها إجلال (أنوشكا) زيارتها لمحاولة اقناعها بالعودة إلى زوجها، وذلك بعد فشل فارس في إقناعها بنفسه، ومع ذلك، رفضت ليل العودة وتحدثت بغضب، مما أغضب حماتها إجلال، وشعرت بالإهانة وقررت الرحيل ومنحتها مهلة أسبوع لتعود إلى المنزل ببناتها، وإلا فستكون هناك عواقب.  

بعد مرور الأسبوع، أخذ يوسف أطفاله من المدرسة وأعادهم إلى المنزل، وعندما علمت ليل بذلك، غضبت بشدة وذهبت إلى منزل يوسف، وحاولت الخروج ببناتها، ولكن الحراس رفضوا السماح لها بالخروج من المنزل بابنتيها، وحينما شعرت بالغضب حاولت إجلال التحدث معها ولكن ليل ثارت وغضبت فضربتها إجلال على وجهها.

حاول فارس الاعتذار لليل وأكد لها أنه لا يريد أن تعاني بسبب هذا الوضع، كما حاول مساعدتها في إخراج الأطفال من المنزل، ولكن عندما كانت في الطريق داخل السيارة مع بناتها، يتدخل حازم، شقيق فارس، الذي حضر بسيارتين وبرفقة حراس وأعاد الأطفال إلى المنزل رغما عن ليل، بعد ذلك، لم تستطع ليل تحمل المزيد، فتحدثت مع فارس وأخبرته أنها آتية إلى المنزل، وعندما كاد فارس أن يفتح لها الباب للدخول، جاء يوسف وأخبره أنه سيفعل ذلك، وحينما فتح الباب وجدت ليل زوجها يوسف أمامها، فتشعر بالتوتر.

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