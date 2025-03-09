الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

ضبط 16,615 عبوة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمحافظة قنا

ألعاب نارية
ألعاب نارية

 شنت الوحدات المحلية بالمراكز التسعة محافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

ضبط الألعاب النارية الممنوعة

 وأسفرت الحملة عن ضبط 16,615 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة، وذلك عقب التفتيش على 729 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 64 محضرًا للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة عبر الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 ومن جانبه شدد محافظ قنا على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتواصلة على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الألعاب النارية، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداولها، ومنع دخولها تمامًا إلى الأسواق.

وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين مسؤولي المحليات والأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، لضمان التنفيذ الفعّال لقرار حظر تداول الألعاب النارية، والتصدي لهذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي أضرار قد تنجم عنها.

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