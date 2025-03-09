استدعاء مجري التحريات بمصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق بالغربية

أمرت النيابة العامة بالغربية، باستدعاء مجري التحريات لسيدة في العقد السادس من العمر مقيمة بعزبة الأغا التابعة لقرية دماط بـ محافظة الغربية، لقيت حتفها صعقا بالكهرباء بعد أن ضربتها صاعقة كهربائية نتيجة حدوث البرق أثناء هطول الأمطار، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى قطور المركزي، بوصول سيدة جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن المتوفاة تعرضت لصاعقة كهربائية نتيجة البرق أثناء هطول الأمطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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