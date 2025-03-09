ندوات وعروض فنية، تعرف على تفاصيل الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بمراكز الإبداع

تشهد ذكرى انتصار العاشر من رمضان نشاط تفاعلي تنموي يدعم الوعي الثقافي، ويعزز مهارات التواصل والهوية الوطنية من خلال ورش حكي وندوات ثقافية وأنشطة فنية بالقاهرة والإسكندرية، وذلك في اطار برنامج رمضان الحافل بالفعاليات بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية.

ويستقبل بيت السحيمي -بشارع المعز - جمهوره، للاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان من خلال صالون "ذاكرة الوطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي ويستضيف الشاعر الكبير احمد سويلم والأديب سيد جعيتم للمناقشة حول عوامل انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، ويليه حفل لفرقة "صحبة السمسمية". (الدخول مجانًا).

وفي الأسكندرية وبالتعاون مع الأزهر الشريف و"بيت العائلة المصرية" تُقام ندوة تثقيفية بمركز الحرية للإبداع، احتفاء بالنصر وذكرى العاشر من رمضان. عنوان الندوة " إنتصار العزة والكرامة".

وفي القاهرة يتم عرض "خيال الظل والأراجوز" والذي يقام بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة.

أما مركز ابداع قبة الغوري فيستضيف المايسترو الفنان "أمير امام" وفرقة "دربوكا"

وفي اطار حرص صندوق التنمية الثقافية على تعزير مهارات التواصل ودعم الموهوبين، تُقام ببيت العيني مركز ابداع الطفل، ورش حكي بعنوان "رمضان" وورش أشغال يدوية.

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