المغربي عمر الهلالي يرد على عرض برشلونة لضمه

علق المغربي عمر الهلالي، ظهير إسبانيول، على ما تردد مؤخرا عن رغبة برشلونة في ضمه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الهلالي يرد على رغبة برشلونة بضمه

وقال الهلالي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية،: "عرفت باهتمام برشلونة بالتعاقد معي من خلال أحد من الأصدقاء الذين أرسل خبر في الصحف ولكن لم يصلني شيء رسمي عن هذا الأمر".



وتابع: "لم يصلني شيء عن الأخبار الأخرى التي جرى تداولها.. وكل ما يصل، من يجب أن يقيمه هم وكلائي.. هذه وظيفتهم.. وبناءً على ذلك، سيحدث كل شيء في وقته المناسب".

وسُئل الهلالي أيضًا: "أداؤك جذب انتباه أندية أخرى.. في سن 21 عامًا، كيف تتعامل مع هذا النوع من الاهتمام الإعلامي؟" وكان رده: "يجب أن أبقى ثابتًا على الأرض.. في اللحظة التي تلعب فيها 3 مباريات سيئة، سيقولون إن لا أحد يريدك بعد الآن".

وواصل: "نعرف كيف يسير عالم كرة القدم.. تصلني بعض الأخبار، لكني لا أعيرها اهتمامًا كبيرًا.. الأشخاص الذين يجب أن يتعاملوا مع هذا الأمر هم وكلائي.. أما عملي فهو تقديم الأداء المطلوب بالملعب، وبعد ذلك سيكون القرار لهم".

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