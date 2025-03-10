الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

الارز، فيتو
الارز، فيتو

أسعار الأرز اليوم،   تشهد أسعار الأرز استقرار ملحوظا خلال بداية الشهر الكريم، وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة  ملحوظة في السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

سعر كيلو الأرز اليوم  الاثنين 
وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ. 

وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.

 

 

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

 استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال  الفترة  الحالية، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الأرز اليوم سعر كيلو الأرز اليوم الاحد سعر كيلو الأرز
ads

الأكثر قراءة

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

هل وقع صدام بين كولر والشناوي قبل القمة 130؟

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

5 مستهدفات رئيسة لموازنة العام المالي 2025-2026

تداول 48 ألف طن بضائع و1025 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

منوعات

المزيد

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية