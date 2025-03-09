الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

الدفاع السورية تعلن إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها ضد فلول النظام السابق

اشتباكات في سوريا
اشتباكات في سوريا

ذكرت  وزارة الدفاع السورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من "ملاحقة فلول وضباط النظام السابق" في مناطق أرياف وجبال الساحل، غرب سوريا.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه "في صباح اليوم التاسع من رمضان وبعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال".

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وقال مصدر في وزارة الدفاع: إن "اشتباكات عنيفة تجري الآن بمحيط قرية "بتعنيتا" بريف اللاذقية، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم".

من جهة أخرى، أفاد الأمن العام السوري، بأن عمليات تمشيط تجري في منطقة القدموس والقرى المحيطة بها بريف طرطوس، بهدف ملاحقة ما تبقى من "فلول النظام"، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية.

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سوريا وزارة الدفاع السورية طرطوس

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