السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إصدارات وعروض وأنشطة، قصور الثقافة تشارك في معرض فيصل الرمضاني للكتاب

قصور الثقافة، فيتو
قصور الثقافة، فيتو

 تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الدورة الثالثة عشرة من معرض فيصل للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن برامج وزارة الثقافة، في الفترة من 13 وحتى 22 رمضان، احتفالا بالشهر الفضيل، بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة.

 

إصدارات متنوعة بأسعار مخفضة

 وتقدم هيئة قصور الثقافة خلال المعرض مجموعة متنوعة من أحدث الإصدارات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الكتب التي شاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة،
بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

 

وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والذخائر والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، وكتب ومجلات الأطفال.

 

ومن الإصدارات التي تقدمها الهيئة مجموعة كتب الأديب الكبير عباس محمود العقاد، ومجموعة كتب عميد الأدب العربي طه حسين، وكتب: "الأدب الصغير والأدب الكبير" لابن المقفع، "هكذا تكلم زرادشت" لنيتشه، "الحكايات الشعبية المصرية"، "الهوامل والشوامل"، "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، "حكايات فارسية"، "حديث عيسى بن هشام"، "أسباب الطرب في نوادر العرب" والروايات العالمية: ومنها: "هرمن ودروتيه"، "جان درك"، "فوما جوردييف". "من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية"، "مذكرات سنوحي المصري"، "خرافات أيسوب المصري"، "حكايات شعبية مصرية"، "سيوة واحة الأحلام والأساطير"، وغيرها، ويشرف على جناح الكتب الإدارة العامة للتسويق والمبيعات برئاسة تغريد كامل.

 

برنامج فني مميز وأنشطة للأطفال

 كما تقدم هيئة قصور الثقافة طيلة فترة إقامة المعرض، مجموعة من العروض ضمن برنامجها الفني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تستهل بعرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، ويشهد اليوم التالي عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

ويقدم يوم 15 رمضان عرضا فنيا لفرقة النمسا للإنشاد الديني، يليه في اليوم التالي عرضا فنيا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.

وتتواصل الفعاليات مع عرض فني يوم 18 رمضان مع عرض فني لفرقة سوهاج للإنشاد الدينى، وتختتم مع عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية في اليوم التالي، وتنفذ العروض من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

كما تقدم مجموعة كبيرة من الورش الفنية المتنوعة للأطفال ضمن النشاط المخصص لهم في المعرض من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة، الإدارة العامة لثقافة الطفل بقيادة د. جيهان حسن، والقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تقدم العروض الفنية في تمام التاسعة مساء.

قصور الثقافة 

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الثقافة قصور الثقافة
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