الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

السياحة تلغي حجز عدد من رحلات عمرة رمضان

العمرة
العمرة
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أعلنت غرفة شركات السياحة عن إجراء جديد لإلغاء رحلات طيران عمرة شهر رمضان، وذلك في ضوء إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن وقف إصدار التأشيرات من جانب الوكلاء السعوديين لشركات السياحة المصرية.

إلغاء حجز رحلات العمرة لشهر رمضان

وأوضحت غرفة شركات السياحة إلى شركة الخطوط الجوية السعودية: «بالإشارة الى قيام وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بتحديد الطاقة الاستعابية (الكوتة) للوكلاء السعوديين لإصدار التأشيرات بدولة جمهورية مصر العربية، مما أدى الى توقف إصدار التأشيرات من جانب الوكلاء السعوديين لشركات السياحة المصرية منذ بداية شهر رمضان المبارك».

اسباب مطالب غرفة شركات السياحة بالغاء حجز رحلات طيران العمرة

وأضافت الغرفة: «من منطلق التعاون المستمر بيننا لتجاوز أية عقبات تواجهنا أثناء تنفيذ رحلات المعتمرين، فإننا نرجو من سيادتكم التكرم بقبول طلبات الشركات السياحية بإلغاء رحلات الطيران عن رحلات العمرة دون فرض أية غرامات علي الشركات السياحية وذلك في ضوء أن هذا الالغاء لظروف خارجة عن إرادتهم، وحفاظًا على حقوق معتمرين بيت الله الحرام».

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