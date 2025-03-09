ضبط شخصين يحملان سلاحا ناريا وأبيض بدمياط

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخصين لظهورهما فى صور ومقطع فيديو يحملان سلاحا ناريا وأبيض بدمياط.





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنته صورة لأحد الأشخاص يحمل سلاح نارى والإدعاء بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وسرقة المواطنين بالإكراه، ومقطع فيديو لآخر يقوم بالرقص حاملًا سلاح أبيض بنطاق محافظة دمياط.

بعد ظهورهما فى فيديو وصور...ضبط شخصين يحملان سلاح نارى وأبيض بدمياط

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين ولهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – فرد محلى – سلاح أبيض - كمية من مخدر الشابو).

وبمواجهتهما إعترفا بتعاطى المواد المخدرة والإتجار فيها وحيازتهما للأسلحة المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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