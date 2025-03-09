الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلى بسبب الإصلاحات

قطار
قطار
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عقد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديد، اجتماعا بطوائف التشغيل لمتابعة تنفيذ تعليمات التشغيل خلال الفترة القادمة والعمل على تقديم أفضل خدمة لركاب القطارات على مدار الساعة. 

على صعيد آخر شدد عامر على أهمية العمل على الالتزام بجداول مواعيد التشغيل لأقصى درجة لاستكمال ما وصلت إليه السكك الحديد من جودة فى المواعيد والخدمات.

ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55  دقيقة

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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